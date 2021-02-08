Учения

Эвакуация учащихся в ингушской Сунже связана с проводимыми полицией учениями

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Сотрудники правоохранительных органов проверили общеобразовательные учреждения в Сунже на наличие взрывных устройств в ходе учений, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД.

«Массовая эвакуация учащихся в школах связана с проводимыми полицией учениями, в рамках которых проверялась готовность общеобразовательных учреждений к эвакуации при ЧП, угрозе взрыва, обеспечения безопасности детей», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ходе мероприятий в Сунже проверялись как здания, так и примыкающие к ним территории, пищеблоки, столовые, вспомогательные помещения.

Как сообщили нашему изданию в родительском комитете, массовая эвакуация проводилась и во второй школе Сунжи.

«Сразу после получения сообщения о «минировании» находившиеся в школе сотни учащихся, весь педагогический коллектив и обслуживающий персонал были эвакуированы. Последней здание покинула директор школы Мовлатхан Парижева. Детей вывели во двор», — сказали там.

По словам собеседника, сейчас по сценарию учений правоохранительные органы проверяют здание на наличие опасных предметов. Занятия второй смены в этой школе отменены.

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