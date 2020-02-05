Этнограф Зейнеп Дзарахова представит ингушские истинги в Санкт-Петербурге

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7 февраля в Музее Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге по инициативе доктора исторических наук Зейнеп Дзараховой пройдет научный семинар «Орнамент, как этнографический источник», сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ингушский этнограф Зейнеп Дзарахова и ее ученица Айшат Харсиева также примут участие в международной выставке-ярмарке «Невский ларец», где представят коллекцию войлочных орнаментированных ковров, созданных собственными руками.

Напомним, что Зейнеп Дзарахова уже второй год ведет кружок войлочного орнаментального ковроделия в Республиканском доме народного творчества. Вместе со своими ученицами мастер демонстрировала коллекцию ковров на нескольких международных фестивалях, и всегда ее изделия привлекали пристальное внимание специалистов.

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