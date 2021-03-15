Этнограф Зейнеп Дзарахова представила проекты, направленные на развитие и пропаганду ингушской культуры

На встрече обсуждались вопросы относительно этнокультурных традиций в жизни и в искусстве республики. Этнограф представила министру ряд проектов, направленных на развитие и пропаганду народной культуры и искусства.

Темерлан Дзейтов признал инициативу Зейнеп Дзараховой весьма полезной для популяризации ингушской культуры и пообещал оказать содействие в реализации предложенных ею инициатив.

«Продвижение и популяризация ингушской культуры и искусства — это одна из первоочередных задач, стоящих перед ведомством. Считаю вашу инициативу необходимой для развития ингушской культуры и продвижения ее в массы», — отметил министр.

Напомним, Зейнеп Дзарахова является автором ставшего уже популярным в республике проекта «Мастерская ингушского ковроделия «Истинг».