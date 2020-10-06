Этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свою новую книгу

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Известный писатель, журналист, этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева свой новый труд «ГIалгIай этнографи» («Ингушская этнография»), сообщила пресс-служба учреждения.

Книга вышла в свет в юбилейном для автора 2020-м году в издательстве «КЕП», г. Магас, при финансовой поддержке Фонда развития Ингушетии, под редакцией Н. Д. Кодзоева.

Труд составлен на основе исследовательских работ автора и собранного им богатейшего полевого материала и включает не только уже публиковавшиеся исследования, но и впервые представленные вниманию читателя.

В книге собраны материалы об адатах, этикете, устном народном творчестве, народных ремеслах, играх, быте, обычном праве ингушского народа.

«Автор предоставляет нам возможность узнать немало ценной информации по культуре, этнографии и языку ингушского народа, и не только тем читателям, кто владеет ингушским языком, но и представителям других народов, так как практически все пословицы, поговорки, названия игр, ремесел, предметов обихода и так далее даны в синхронном переводе на русский язык», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

Примечательно, что автор ввел в книгу короткие «дошлорги» (словарики), разъясняющие устаревшие или малоупотребительные слова ингушского языка.

По словам библиотекарей, книга окажет неоценимую помощь читателям в изучении наследия ингушского народа, поможет в возрождении забытых традиций и обычаев, народных ремесел и игр, связанных с ними незнакомых молодому поколению слов.

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