Этнограф Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии детскую книжку «Шоана, бераш»

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Этнограф и литератор Султан Мерешков передал в дар Национальной библиотеке Ингушетии свою новую книжку для детей на ингушском языке «Шоана, бераш», сообщила пресс-служба учреждения.

Книгу автор подарил лично в ходе посещения библиотеки, открытия которой после капитального ремонта с нетерпением ждал, спеша сделать подарок юным читателям.

Книга выпущена в 2020 году книжным издательством «Кеп», как и научный труд Мерешкова по ингушской этнографии, презентация которого сопровождала прошлогодний юбилей автора.

«Султан Мерешков давно пишет произведения для юных читателей, и это у него получается прекрасно. Думается, вкупе с литературным талантом, Султану Алаудиновичу помогает в этом богатый жизненный опыт общения с детьми, в том числе за годы работы в республиканском детском журнале «Села1ад» («Радуга») и преподавания в школе», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

В книгу «Шоана, бераш» включены авторские публикации Мерешкова в журнале «Села1ад», с которым сотрудничают известные ингушские литераторы. Публикации в этом популярном в Ингушетии детском журнале выходят под различными рубриками, и в том же порядке они вошли в этот сборник. Названия рубрик позволяют представить общее содержание книги: «Бовза, беза хьай мохк» («Узнавай и люби свой край»); «Даде-нане зама» («Век дедов и бабушек»); «Хьайбаех, оалхазарех, оакхарех» («О животных, птицах и зверях»); «Г1алг1айчен сийдола нах» («Славные люди Ингушетии»); «Багахбувцам» («Устное народное творчество»); «Дувцараш» («Рассказы»); «Сакъердамилгаш» («Юморески»), «Сихаоаларгаш» («Скороговорки»); «Стихаш» («Стихи»).

«Ингушским детям, их родителям, воспитателям и учителям, а также всем, кто хочет учиться читать на ингушском языке, узнавать значения устаревших или малоупотребительных слов и много другой полезной и интересной информации, очень нужны подобные книжки», — отметила руководитель Национальной библиотеки и поблагодарила автора за столь ценный подарок и неустанный труд по сохранению ингушского языка, пропаганду ингушской книги, вклад в сохранение духовно-материальной культуры нашего народа.

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