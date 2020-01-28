Эстафета Победы пройдет по территории Ингушетии в начале апреля

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Со 2 по 6 апреля текущего года по территории Ингушетии пройдет «Эстафета Победы», сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Накануне глава ведомства Темерлан Дзейтов по этому поводу провёл переговоры с заместителем начальника Пограничного управления ФСБ России по республике Валерием Никитиным. В беседе также принимала участие замминистра культуры региона Айна Ильясова.

В ходе встречи обсудили подготовку к проведению «Эстафеты Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на участке Погрануправления в апреле текущего года.

Напомним, масштабная акция «Эстафета Победы» пройдет вдоль границ государств-участников СНГ, за исключением Украины, которая не подтвердила свое участие в мероприятии. Эстафета пройдет по двум маршрутам — первый стартует в Бресте, второй — в Мурманске, и финиширует в мае на Поклонной горе в Москве.

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