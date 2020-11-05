Благоустройство

Ещё одна площадка в Назрани стала местом для досуга детей и взрослых

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Одна из общественных территорий в Назрани, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», стала местом для досуга как для детей и молодежи, так и для их родителей.

Так, по примеру крупных городов власти Назрани установили большие качели на территории, прилегающей к пруду.

«Мы оживили эту зону, и теперь участок никогда не пустует. А установленный детский городок способствует нескончаемому потоку детей. Уюта также добавили установленные скамейки и освещение, а с наступлением весны мы проработаем и вопрос с качественным озеленением данного участка», — сообщил газете «Ингушетия» мэр Урусхан Евлоев.

Он отметил, что данная территория стала еще одной площадкой, которую благоустроили в рамках реализации дизайн-кода Назрани. Скамейки, освещение, брусчатка — все сделано по имеющимся эскизам и рекомендациям.

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