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Еще троих участников митинга в Ингушетии приговорили к срокам за применение насилия к правоохранителям

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Железноводский суд Ставропольского края признал участников протестного митинга в Магасе Багаудина Мякиева, Аслана Аушева и Джохара Алиева виновными по части 1 статьи 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти), сообщается на официальном сайте правозащитного центра «Мемориал».

«Мякиева приговорили к году и десяти месяцам, Аушева и Алиева — к году и восьми месяцам в колонии-поселении. По версии обвинения, на митинге 27 марта Мякиев попал стулом одному росгвардейцу в голову, а другому в туловище, Аушев попал металлическим обломком в ногу силовика, а Алиев бросал в силовиков стулья и камни», — говорится в сообщении.

В частности, вынося приговор Багаудину Мякиеву, судья Анна Никитюк учла положительные характеристики с места его жительства, то, что он частично признал вину, а также что у него есть малолетний ребенок. Никитюк исключила из обвинения мотив политической вражды.

Гособвинитель просил приговорить Мякиева к году и семи месяцам в колонии общего режима. Он настаивал, что в деле есть отягчающее обстоятельство — активист совершил вменяемые ему деяния на почве политической вражды.

Отметим, что уголовные дела начали заводить после мартовских протестов в Магасе против республиканского законопроекта «О референдуме» и соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее сроки получили Гелани Хамхоев, Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Мусса Плиев, Тимур Озиев, Мустафа Вышегуров и Магомед Оздоев.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

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