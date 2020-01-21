Еще двоих участников протестных акций в Магасе осудили по делу об избиении полицейских

«Озиеву назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев колонии-поселения. Активист признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Зязикову назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы в колонии-поселении. Он также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ» — сказал представитель суда.

Ранее «Ингушетия» сообщала, что из-под стражи из СИЗО были освобождены известный спортсмен Муса Плиев и активисты Элисхан Ажигов, Рамазан Гагиев и Зелимхан Томов.

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находятся под арестом.