Еще два человека задержаны по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии и его брата

«Правоохранители задержали двух мужчин в рамках следственных мероприятий по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых», — сказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его информации, силовики полагают, что мужчины могут быть причастны к преступлению, вызвавшему большой резонанс.

Эльджаркиев был убит 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат, медик Абдулахмед. По официальной информации, преступник выстрелил в двух мужчин не менее десяти раз.

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября. По делу задержаны более десяти человек.