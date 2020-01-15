Еще два человека задержаны по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии и его брата

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В рамках расследования громкого дела об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата Абдулахмеда задержаны двое жителей региона, сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией.

«Правоохранители задержали двух мужчин в рамках следственных мероприятий по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых», — сказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его информации, силовики полагают, что мужчины могут быть причастны к преступлению, вызвавшему большой резонанс.

Эльджаркиев был убит 2 ноября 2019 года в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат, медик Абдулахмед. По официальной информации, преступник выстрелил в двух мужчин не менее десяти раз.

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября. По делу задержаны более десяти человек.

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