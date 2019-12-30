Эсет Абдурзакова стала лауреатом всероссийского конкурса «Россия: этнический комфорт»

Проект Эсет Абдурзаковой «Республиканский фестиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое!» победил в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства (в том числе патриотической направленности)». Второй ее проект «Республиканский фестиваль национальных культур «В дружбе с народами» победил в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России».

Всероссийский конкурс, посвященный Международному году языков коренных народов, стартовал в январе 2019 года. Он проводился при поддержке комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Учредители и организаторы проекта — министерство культуры и центр культуры народов России ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова».

Всего на конкурс «Россия: этнический комфорт — 2019» поступило более 200 проектов из 63-х регионов страны. По его итогам будет издан сборник.