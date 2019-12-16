Энергетики восстановили энергоснабжение большей части Малгобекского района Ингушетии

«По состоянию на 9:00 мск понедельника запитана большая часть потребителей, без света остаются порядка 18 тыс. из 47 тыс. абонентов», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в 2:18 мск в зоне ответственности «Ингушэнерго» отключилась воздушная линия «Плиево — Вознесеновская — 2» с отпайкой на подстанцию «Ачалуки».

Временно без электроснабжения оказались потребители Малгобекского района.

Незамедлительно на осмотр линии протяжённостью порядка 33 км и проведение необходимых работ были направлены 3 аварийно-ремонтные бригады компании — 11 специалистов, 4 единицы техники.

Специалисты находятся на объекте и проводят восстановительные мероприятия всю ночь с момента технологического сбоя. Энергетики работают без перерывов и прилагают максимум усилий, чтобы в максимально возможные короткие сроки вернуть свет в дома жителей.