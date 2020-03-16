Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть

«Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок — все это неизменно ведет к снижению спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть, уже пострадавший в результате решения Китая остановить целые секторы экономики, продолжает падать», — отмечает агентство.

Нефтетрейдеры, руководители компаний, управляющие хедж-фондами и консультанты пересматривают свои прогнозы в сторону понижения. Многие опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки (б/с), покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса на 1 млн б/с во время рецессии в 2009 году и даже падение на 2,65 млн баррелей, зафиксированное в 1980 году.