Эксперты Общероссийского народного фронта указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями

ОНФ планирует продолжить мониторинг по поручениям Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина об анализе сокращения использования рабочих тетрадей и обеспеченности учебными пособиями в школах (подпункты «б» и «в» пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 20 июля 2019 г. № Пр-1418) в связи с выявленными проблемами. Как сообщила газете «Ингушетия» координатор по работе со СМИ ОНФ в республике Марина Вышегурова, соответствующее заключение было направлено в контрольное управление Администрации Президента России.

Эксперты ОНФ отмечают, что для определения реального уровня обеспеченности школьников учебными пособиями и рабочими тетрадями, школы должны указывать в отчетах Минпросвещению РФ, предоставляются ли они за счет бюджета или оплачивается родителями.

«20% опрошенных нами в Ингушетии сталкиваются с высокими ценами на рабочие тетради, 16% говорят о сборах на обязательные нужды (покраска окон, приобретение парт). Многодетные семьи (5-8 детей) не могут позволить себе покупку тетрадей, в результате обходятся парой экземпляров на одного-двух детей. Некоторые учителя в связи с финансовой несостоятельностью родителей рабочие тетради к учебникам не требуют, только по таким предметам, как общество, история и география. Их родители покупают частично», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

В соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования. Однако на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе. Согласно проведенному в преддверии начала учебного года опросу, более 2,2 тыс. респондентов заявили о высокой стоимости учебных тетрадей.