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Эксперты-криминалисты МВД по Ингушетии отмечают профессиональный праздник

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Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД. 1 марта 1919 года, ровно 101 год назад, в системе уголовного розыска был создан кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России.

В пресс-службе МВД по Ингушетии напомнили, что 27 марта 1993 года, после образования министерства внутренних дел республики, начал свою деятельность первый сотрудник экспертно-криминалистической службы региона Тамерлан Цицкиев.

Сегодня ЭКЦ МВД по Ингушетии обеспечен передвижными криминалистической и взрывотехнической лабораториями на базе автомобилей «Фиат» и «Газель». Также в подразделении организовано производство экспертиз и исследований по 24 экспертным специальностям.

Личный состав экспертно-криминалистического центра вносит достойный вклад в дело борьбы с преступностью, непосредственно участвуя в раскрытии и расследовании преступлений. В подразделении работают люди разностороннего развития и широкой эрудиции, имеющие высшее образование, опыт исследовательской работы и постоянную потребность в расширении кругозора.

Они завоевали прочный авторитет, основанный на большой, кропотливой работе, выполняемой честно и самоотверженно. Благодаря труду и совершенствованию профессионального мастерства ингушских криминалистов, следователями поймано множество опасных преступников, в числе которых убийцы, воры и угонщики, отмечается в релизе.

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