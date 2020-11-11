Эксперт РАН напомнила, что в Ингушетии 49% жителей ведут здоровый образ жизни, и это недорого

«Всего пять простых условий входит в этот индекс (здорового образа жизни): не курить, не злоупотреблять алкоголем, не злоупотреблять солью, час в день двигаться с обычной скоростью пешехода и употреблять 400 граммов овощей и фруктов в день. Все это достаточно просто и совершенно недорого», — сказала Драпкина.

Она отметила, что показатели здорового образа жизни в регионах существенно разнятся — от 0,4% на Чукотке до 49% в Ингушетии. По ее мнению, это связано, в частности, с различным отношением к данной проблеме на местах.

«У регионов есть полномочия дополнить свод правил по укреплению общественного здоровья. Там, где этот показатель выше 12%, на региональном уровне идут дополнительные программы», — сказала Драпкина.

Напомним, вначале ноября Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян. Наиболее высокая доля таких людей в 2019 году зафиксирована в Ингушетии — 48,8%.

Опрос проводился в августе 2019 года в 60 тыс. домохозяйств. В нем приняли участие более 131 тыс. человек, из них 56% — женщины и 44% — мужчины.

Подсчет был построен на территориальной выборке многоцелевого назначения по итогам переписи населения 2010 года по всей территории России.

Пропорционально численности населения определялось количество участников по каждому региону.

При опросе среди прочих учитывались факторы физической активности, курения, употребления алкоголя.

XI Терапевтический форум «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов» продлится четыре дня. Специалисты, в частности, обсудят проблемы кардиологии, онкологии, вопросы реабилитации, а также использование искусственного интеллекта в системе здравоохранения и научных исследованиях, развитие фармацевтического рынка и правовые основы деятельности врача, отмечает ТАСС.