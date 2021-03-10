Экс-советник Главы региона будет исполнять обязанности руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал»

Как отметил в своей беседе с новым назначенцем Калиматов, главные задачи, которые стоят перед новым руководителем, — это повышение качества обслуживания потребителей и эффективности деятельности организации, совершенствование работы абонентского отдела, автоматизация и инвентаризация базы данных, выведение предприятия из сложного экономического состояния.

«В последнее время Магомет Муссаевич работал моим советником, изучал систему работы ресурсоснабжающего предприятия изнутри. Надеюсь, под его руководством коллектив сможет эффективно провести оздоровление организации. Особо хочу отметить необходимость тесного контакта с партнерами, в частности, с управлением мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, с энергетиками и другими необходимыми организациями», — подчеркнул руководитель субъекта.

Озиеву Магомету Муссаевичу 54 года. В 1984 году он окончил Грозненский техникум механизации и учета. В 1993 году получил высшее экономическое образование в Московском коммерческом университете, специальность — «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности». С 1996 года занимал управленческие должности в компаниях торгово-экономического и промышленного профилей. До назначения руководителем «Ингушрегионводоканала» работал советником Главы республики, ранее — исполнительным директором в ООО «Сибнедра», полномочным представителем Ингушетии в Иркутской области, исполнительным директором ООО «Байкальская недропромышленная компания».