Экс-министра МВД Ингушетии обвинили в организации применения насилия в отношении представителей власти

«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти)», — сказано в релизе ведомства.

По данным следствия, 26 марта 2019 года на территории города Магаса местными жителями проводился массовый митинг, согласованный с органом исполнительной власти, который к вечеру перерос в несогласованное публичное мероприятие и продолжился на следующий день. Протестующие лица применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов. Погоров, как полагает следствие, являлся одним из активных участников несогласованного публичного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

За совершение указанных преступлений установлено и задержано всего 47 лиц. За период расследования уголовного дела в отдельное производство выделены и с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 42 обвиняемых.

В настоящий момент в отношении 33 обвиняемых вынесены обвинительные приговоры.