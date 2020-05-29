Экс-министр труда Ингушетии в тяжелом состоянии доставлен в больницу после ДТП

«Котиков по пути следования в районе надземного пешеходного перехода в Назрани на автомашине Toyota Land Cruiser 200, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет», — сказал источник.

Он отметил, что в результате ЧП экс-министр в бессознательном состоянии с травмами головы госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в реанимации.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии.

Котиков возглавил Минтруд Ингушетии в январе 2017 года. В декабре минувшего Глава региона Махмуд-Али Калиматов освободил его от должности по собственному желанию.