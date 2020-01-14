Приговор

Экс-мэра Сунжи осудили в Ингушетии за превышение полномочий при перечислении 24 млн руб. энергокомпании

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Вынесен обвинительный приговор бывшему главе администрации Сунжи по уголовному делу о превышении должностных полномочий при погашении задолженности водоканала перед энергетиками, сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы региональной прокуратуры.

«Установлено, что в январе 2018 года глава города перечислил на счет ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» бюджетные средства в сумме более 24 миллионов рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Таким образом, была погашена имеювшаяся у муниципального предприятия «Сунжа-Водоканал» кредиторская задолженность, сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что соответствие с уставом предприятия и федеральным законом, мэрия не несет ответственность по обязательствам водоканала, а также не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Своими преступными действиями чиновник нанес городскому бюджету значительный имущественный ущерб.

Ему вменялась ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

В конце декабря 2018 года он покинул свой пост по собственному желанию.

С учетом наличия на иждивении троих малолетних детей ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу.

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