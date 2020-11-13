Экс-мэр стал фигурантом дела о незаконном выделении земли под ИЖС в Ингушетии

«Установлено, что бывший глава администрации города Сунжа в ноябре 2018 года выделил 15 местным жителям земельные участки для индивидуального жилищного строительства, как лицам, признанным малоимущими и нуждающимся в улучшении жилищных условий», — сказал представитель республиканской прокуратуры.

По его данным, указанные жители не являлись нуждающимися, и оснований для выделения им земли не было.

Впоследствии граждане оформили право собственности на участки общей площадью 9 тыс. кв. м и кадастровой стоимостью более 4,3 млн рублей.

По результатам прокурорской проверки на бывшего чиновника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).