Экс-главу муниципалитета в Ингушетии заподозрили в незаконной выдаче документов на земельные участки

В них сдержатся заведомо ложные сведения о наличии у 4 граждан права собственности на расположенные в населенном пункте земельные участки, площадью от 0,15 до 0,80 га, с кадастровой стоимостью от 325 тысяч до 1 миллиона 625 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике

В действиях бывшего главы муниципалитета усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).