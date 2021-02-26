МВД

Экс-главу муниципалитета в Ингушетии заподозрили в незаконной выдаче документов на земельные участки

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Правоохранителями Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бывший глава администрации сельского поселения Сурхахи Назрановского района в период с 2005 по 2018 годы подготовил и утвердил подложные выписки из похозяйственной книги.

В них сдержатся заведомо ложные сведения о наличии у 4 граждан права собственности на расположенные в населенном пункте земельные участки, площадью от 0,15 до 0,80 га, с кадастровой стоимостью от 325 тысяч до 1 миллиона 625 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике

В действиях бывшего главы муниципалитета усматриваются признаки преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями).

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