Экс-главу ингушского правительства заподозрили в незаконной передаче мясомолочного комплекса коммерческой организации

«По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, превышая свои должностные полномочия, незаконно, безвозмездно на 49 лет передал коммерческой организации мясомолочный комплекс, который был построен в 2014 году за счет средств федерального бюджета в размере около 804 млн рублей в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы» и приносил ежегодно доходы от его аренды для бюджета республики в размере около 19 млн рублей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате данных противоправных действий указанное государственное имущество до настоящего времени используется коммерческой организацией в целях извлечения собственной прибыли. В бюджет республики не поступили доходы от его аренды с 2018 по 2020 годы в размере более 37,5 млн. рублей.