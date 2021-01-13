Экс-глава сельского поселения в Ингушетии подозревается в незаконном выделении земельного участка

Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 10 января текущего года в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители региона совместно с сотрудниками УФСБ по Ингушетии выявили, что экс-глава населенного пункта не позднее 11 мая 2016 года подготовил и утвердил выписку из похозяйственной книги с несоответствующей действительности записью о наличии у жительницы Назрани в сельском поселении Барсуки земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

В действиях бывшего руководителя муниципалитета усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК России.