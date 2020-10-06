Прокуратура

Экс-глава ингушского Минстроя ответит в суде за превышение полномочий при оплате невыполненных работ

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Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего члена правительства Ингушетии о превышении должностных полномочий, сообщается на сайте федерального надзорного ведомства.

«Замгенпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта России, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий)», — сказано в релизе.

Как отмечает пресс-служба Генпрокуратуры, с марта 2015 г. по июнь 2017 г. бывший глава Минстроя подписал приказы, содержащие незаконные указания главбуху осуществить оплату работ по девяти госконтрактам при отсутствии документов об их выполнении.

В результате этих действий подрядным организациям необоснованно выплачено более 420 млн рублей, которые впоследствии были похищены их руководителями.

Уголовное дело направлено в пятый кассационный суд общей юрисдикции для определения его территориальной подсудности.

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