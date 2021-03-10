Мошенничество

Экс-директор стройфирмы обвиняется в хищении более 263 млн рублей при строительстве школы и реконструкции оросительной системы в Ингушетии

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Главным следственным управлением СК России по СКФО завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Темп». Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, бывший руководитель ООО в период с сентября по декабрь 2016 года похитил более 200 миллионов рублей, выделенных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии в рамках 12 государственных контрактов на строительство средней общеобразовательной школы на 1500 мест в городе Магасе. Денежные средства также предназначались для закупки оборудования в указанную школу.

Кроме того, с декабря 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый похитил более 63 миллионов рублей, выделенных Министерством сельского хозяйства России в рамках государственного контракта на выполнение реконструкции Ассиновской оросительной системы в республике.

В целях возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на 6 автомобилей аффилированных с бывшим руководителем «Темпа» физических лиц, общей стоимостью 12 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе пресс-служба СК России.

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