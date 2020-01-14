Экс-директор Госфилармонии Ингушетии возглавил Республиканский дом народного творчества

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Ильяс Евлоев

В Республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялось представление коллективу нового руководителя Ильяса Евлоева. Представить директора учреждения приехали заместители министра культуры и архивного дела Рустам Таркоев и Айна Ильясова.

Таркоев во время встречи вкратце охарактеризовал личные и деловые качества Евлоева, рассказал о его деятельности в сфере культуры, отметив вклад в популяризацию и сохранение национального культурного наследия. Ранее он долгое время проработал на ГТРК «Ингушетия», телеведущим информационных программ, возглавлял Государственную филармонию Ингушетии имени Хамхоева.

В рамках диалога художественный руководитель РДНТ Ася Абдурзакова рассказала об основных направлениях деятельности Дома народного творчества. Также были отмечены вопросы, на которые необходимо обратить пристальное внимание в работе. Среди них, по словам Таркоева, сбор полевого материала и разработка методических пособий для культурно-досуговых учреждений республики.

Напомним, что конкурс на замещение должности директора Республиканского дома народного творчества состоялся 9 января. Ранее этот пост занимал Беслан Газдиев.

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