Экс-депутата, притворившегося беженцем из Чечни для получения выплат, осудили в Ингушетии

«Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с возмещением ущерба, причиненного государству», — отметил представитель ведомства.

Он пояснил, что в ноябре 1995 года бывший сельский депутат для получения денежных средств, причитающихся гражданам за утрату жилья в Чечне, обратился в миграционную службу, и на основании подложных документов ему выдали удостоверение вынужденного переселенца.

В феврале 2017 года по его заявлению учетное дело было переоформлено на родственника. Тот в свою очередь представил в Миннац подложные документы об утрате его семьей жилья в Чечне. На их основании в марте того года ему выдан жилищный сертификат на сумму более 6 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество при получении выплат) в отношении мужчины было возбуждено по материалам проверки республиканского управления ФСБ.