Волонтеры

Эковолонтёры собрали 135 мешков мусора в Назрановском районе Ингушетии

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Эковолонтеры собрали 135 мешков мусора в рамках Экологической декады по инициативе руководителя регионального отделения «Всероссийского экологического общества» Адама Мальсагова при поддержке Минприроды Ингушетии.

Команда эковолонтеров, состоящая из 25 ребят, взялась за загрязненный участок лесополосы в Назрановском районе между Насыр-Кортом и Экажево. Это был повторный субботник на этом участке. Эковолонтеры уже убирали здесь в рамках проведения добровольческого слета «Экодозор» и Всероссийской акции «Вода России». В результате двухчасового субботника было собрано около 70 мешков мусора.

«Волонтеры не сдались и вернулись сюда снова, так как одного дня работы было недостаточно. Ребят не остановило даже похолодание и небольшой снег», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минприроды республики. На сей раз была привлечена техника и различные инструменты.

Уборка дала старт Экологической декаде субботников, суть которой заключается в поиске особо загрязненных точек региона для серий субботников до полного очищения.
Всем участникам субботника были вручены сертификаты об участии в декаде и в благодарность за активную эковолонтерскую деятельность от имени министра Магомеда Евлоева и руководителя РО «РЭО» Адама Мальсагова.

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