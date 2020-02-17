«Экосистема» более чем в два раза снизит тарифы на ввоз ТКО для сунженцев

«В ходе встречи с исполнительным директором ООО «Экосистема» Магомедом Хамхоевым мэр города Хаваш-Багаудин Сапралиев выступил с инициативой снижения стоимости ввоза отходов для горожан на полигон по переработке и утилизации ТКО на 60% от нынешних тарифов. Эту просьбу представитель «Экосистемы» удовлетворил, отметив, что снизит стоимость, несмотря на ущерб организации», — сказал представитель мэрии.

По его данным, снижение тарифов предусмотрено для тех горожан, которые самостоятельно возят мусор на полигон.

Если стоимость ввоза мусора за 1 куб. м раньше составляла 250 руб., тарифы планируется снизить до 100 руб. для сунженцев.

Сапралиев и Хамхоев также предметно обсудили вопросы координации работы регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов с администрацией города, создания контейнерных площадок ТБО на территории муниципалитета, на улицах Харланова, Менделеева, а также в местах локации многоквартирных домов и дальнейшей установки там современных мусорных контейнеров.

Напомним, конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии по итогам рассмотрения заявки в июне 2018 года присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. С компанией было заключено соответствующее соглашение. По данным представителей «Экосистемы», на текущий момент под контролем регоператора 80% транспортировки, обработки и размещения ТКО.

Республиканский полигон в Сунже построен за счет собственных средств «Экосистемы» в рамках инвестиционного проекта, бюджетные средства для его возведения не выделялись.

Ранее власти Карабулака и Назрани раскритиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городах.

Как сообщало Минприроды Ингушетии, в результате рейдов государственные инспекторы выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке.

В связи с этим региональный оператор будет привлечён к административной ответственности. При этом представитель ведомства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

Власти Ингушетии из-за жалоб жителей после расторжения соглашения с «Экосистемой» намерены внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора. На каждом участке будет работать свой оператор.

Первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжа и Карабулак. Второй участок — Малгобек, Малгобекский район, сельские поселения Кантышево и Долаково. Третья зона включит в себя Назрановский район, Назрань и Магас.