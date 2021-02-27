Экономика Ингушетии выросла на 22% после пересчета Росстата

Отмечается, что Росстат представил новые расчеты валового регионального продукта в России. В результате оценка суммарного ВРП всех регионов за 2018 год увеличилась на 5,2 триллиона руб. (или 6,1%) по сравнению с оценкой по старой методике.

Суммарный ВРП за 2019 год посчитан впервые и сразу по новой методике: он составил 94,8 трлн руб. Показатели за 2020 год будут опубликованы в начале 2022 года.

Суммарный ВРП 2018 года по прежней методике оценивался в 85 трлн рублей, а по новой — составил более 90 трлн руб. Для подавляющего большинства регионов пересчет привел к увеличению ВРП, для 19 регионов — более чем на 10%.

Больше всего в результате пересмотра в процентном выражении увеличился ВРП Севастополя (за 2018 год) — на 53,5% (42 млрд руб.). ВРП Калмыкии за 2018 год оказался на 17% больше, чем оценивалось ранее; Ингушетии — на 22% больше.

Годовой размер экономики Санкт-Петербурга увеличился на 14%, или 592 млрд руб., Москвы — на 5%, или 896 млрд руб. На столицу приходится 20,8% суммарного ВРП российских регионов (по данным за 2019 год).

Главное изменение: Росстат включил в расчет ВРП так называемую вмененную жилую ренту. Современная система национальных счетов требует досчитывать ВВП и ВРП на условный доход, который приписывается владельцу жилья, в размере той суммы, которую он бы платил, если бы арендовал такое же жилье. Этот условный доход определен в соответствии с методологией расчета соответствующего показателя по России в целом, уточняет Росстат.

В ВВП России результаты расчетов жилищных услуг были впервые включены в 2015 году за период, начиная с 2011 года.