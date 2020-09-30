Экология

Экологическую реабилитацию пруда в городе Карабулаке Ингушетии завершат досрочно

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Экологическую реабилитацию пруда в городе Карабулаке Ингушетии в рамках нацпроекта «Экология» намерены досрочно завершить в октябре. На прибрежной территории водного объекта будет создана зона отдыха для горожан, сообщил ТАСС руководитель министерства природных ресурсов республики Магомед Евлоев.

«Восстановление и экологическая реабилитация главного водоема в Карабулаке завершится досрочно. Технические работы на водном объекте завершены на 65%,, погодные условия позволяют с опережением установленного графика и качественно выполнять поставленные задачи. Пруд освободился от 142 тыс. кубометров иловых наносов, в настоящее время завершается процесс укрепления откосов георешеткой», — сказал Евлоев.

По его словам, в завершение реабилитации городского пруда запланирован последний биологический этап, который предполагает в первой половине октября посев кустарников и многолетних трав.

«После проведения экологической реабилитации пруда начнется благоустройство прилегающей территории. Для отдыхающих горожан и гостей города установят скамейки, освещение, урны, а также будет предусмотрено строительство велосипедной дорожки по всему периметру городского водоема. Для любителей рыбалки в пруд будут запущены несколько тысяч особей рыб», — добавил собеседник ТАСС.

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