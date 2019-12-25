Экологические проповеди будут читать в мечетях Ингушетии

«Экологическим центром «Зеленый месяц» планируется запустить проект по экопросвещению и развитию экосознания у людей через призму религии. Суть заключается в том, чтобы проводить экологические проповеди в мечетях после пятничной молитвы. Будет составлено учебно-методическое пособие для имамов мечетей, в которых будет представлена вся необходимая информация по экологии с использованием аятов из Корана и хадисов. Центр также намерен провести образовательную работу со школьными учителями по основам религии. Помимо этого, центр рассматривает идеи по усилению борьбы с незаконной рубкой леса», — сказал Калиматов.

По его словам, уже поступили различные идеи от молодых экоактивистов как республики и регионов страны, так и зарубежья.

«К примеру, есть идея снабдить лесников GPS-трекерами, которые будут отслеживать их перемещения по лесу. Вдобавок предлагается внедрить использование видеорегистраторов для полной видеофиксации патрулирования и выявленных нарушений. Также предлагается использовать в работе лесников дроны, которые позволят оперативно выявить нарушение и поймать «черного лесоруба» с поличным», — добавил Калиматов.

Отметим, что общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84,4 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесной растительностью, — 75,6 тыс. га. Ранее сообщалось, что власти республики намерены до конца 2021 года восстановить после пожаров и вырубки почти 250 га площади лесов.