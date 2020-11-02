Экологическая реабилитация пруда по нацпроекту в Карабулаке завершена досрочно

«Подрядной организацией проведена выемка донных отложений, благодаря которой водный объект освободился от 142 тысяч кубометров иловых наносов, а также выполнена планировка откосов и укрепление их георешеткой. Посадка кустарников и посев многолетних трав стали завершающим этапом экологической реабилитации городского водоёма», — рассказал источник про объемы проделанных работ.

Кроме того, реализация мероприятий по улучшению состояния водоема повысила уровень жизни жителей прилегающих к пруду территорий и обеспечила благоприятную среду для обитателей пруда. После реконструкции качество воды повысилось до уровня 2-го класса «слабо загрязненная».

По мнению министра природных ресурсов и экологии РИ Магомеда Евлоева, досрочное завершение запланированных работ является «итогом эффективной работы подрядной организации, постоянного контроля со стороны экологического ведомства и всесторонняя помощь, оказанная федеральным центром».

Общая площадь пруда составляет более 14 гектаров и славится самым большим биологическим разнообразием. В городском водоёме обитают более 15 видов рыб, а также рептилии, черепахи, раки, озерные мидии, планктон и лягушки, в окрестностях также вводятся утки и гуси.