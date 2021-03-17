Экологи оштрафовали администрацию Сурхахи за загрязнение русла реки

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии, административное взыскание было применено по итогам выезда на место нарушения.

«Ранее Минприроды Ингушетии была проверена информация об этом нарушении, размещенная в соцсети «Инстаграм». В ходе проведенного рейдового обследования был подтвержден факт сброса твердых коммунальных отходов в русло реки Сурхахинка на улице Партизанской. Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды составлено постановление о назначении административного наказания в отношении главы администрации с. п. Сурхахи по причине загрязнения отходами русла реки», — сообщил представитель ведомства.

Напомним, что в федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано на то, что отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. Условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, а также должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. А согласно ч. 1 ст. 56 Водного кодекса РФ запрещаются сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств.