Экологи Ингушетии в 2021 году продолжат работу по восстановлению лесов

Для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению специализированные учреждения оснастят техникой и оборудованием — планируется приобрести 2 плуга, 2 кустореза и 2 дисковые бороны.

Кроме того, для охраны лесов от пожаров будет приобретена еще одна дополнительная техника — специализированная машина на базе КамАЗа в количестве одной единицы.

По словам сотрудника министерства, 2020 год был не менее плодотворным для экологов региона.

«Была увеличена площадь лесовосстановления и на 30 га посажено более 28 тысяч саженцев. Для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению были приобретены 2 квадроцикла и 2 прицепа. Еще 1 беспилотный летательный аппарат и 2 грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси, укомплектованных краново-манипуляторной установкой, мы закупили для охраны лесов от пожаров», — сообщили в пресс-службе министерства.