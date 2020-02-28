Эка-Чожинский водопад доступен для посещения иностранцами

По информации Комтуризма региона, иностранцам можно посещать это уникальное чудо природы без получения специального пропуска.

Эка-Чожинский водопад — крупнейший водопад в горной Ингушетии. Он образован левым притоком реки Асса, протекающим в живописном Ассинском ущелье. Высота водопада — 37 метров, ширина — 7 метров. Состоит из двух каскадов. Вода в ручье чистейшая.