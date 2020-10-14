Егерям Ингушетии вручили ключи от новых внедорожников

«Ключи от транспорта вручил министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев. Автомобили переданы в пользование егерям 3-х охотничьих участков, расположенных в Малгобекском, Сунженском и Назрановском районах», — сказал собеседник.

По его словам, в следующем году также планируется дополнительно закупить автомашины для полноценного укомплектования егерей транспортом.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Минприроды региона получило новую лесопатрульную и пожарную технику — три автомобиля УАЗ «Пикап» с закрытым грузовым отсеком за счет выделенных дополнительных субвенций в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов».