Спецтехника

Егерям Ингушетии вручили ключи от новых внедорожников

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Егеря Минприроды республики получили три новых полноприводных автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». Машины закуплены за счет субвенций из федерального бюджета, направленных на деятельность по сохранению охотничьих ресурсов, сообщили газете «Ингушетия» в экологическом ведомстве.

«Ключи от транспорта вручил министр природных ресурсов и экологии Магомед Евлоев. Автомобили переданы в пользование егерям 3-х охотничьих участков, расположенных в Малгобекском, Сунженском и Назрановском районах», — сказал собеседник.

По его словам, в следующем году также планируется дополнительно закупить автомашины для полноценного укомплектования егерей транспортом.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Минприроды региона получило новую лесопатрульную и пожарную технику — три автомобиля УАЗ «Пикап» с закрытым грузовым отсеком за счет выделенных дополнительных субвенций в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов».

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