ЕГЭ по иностранному языку в России не будет обязательным

Из списка обязательных предметов для государственной итоговой аттестации в 11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались русский язык с математикой.

Норма о том, что в 2022 году ЕГЭ по иностранным языкам должен стать обязательным для получения школьного аттестата, появилась в образовательных стандартах примерно десять лет назад. Планировалось, что времени хватит на то, чтобы подготовить школы, педагогов и учеников к новому обязательному экзамену, отмечает «РГ».

Но в 2020 году оказалось, что система образования не готова. Поэтому осенью минувшего года совет по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве просвещения России одобрил изменения, исключающие иностранный язык из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

Сейчас данное решение вступает в силу. При этом школьники по выбору смогут сдать английский, немецкий, французский, испанский или китайский.

Также среди предметов по выбору остались физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература и родной язык.