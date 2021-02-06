Дорога

Единороссы помогли отремонтировать дорогу в сельском поселении Ингушетии

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Единороссы оказали помощь в ремонте дороге, после обращения в общественную приемную регионального отделения партии жителей сельского поселения Экажево Назрановского района Ингушетии.

«Жители Экажево обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой оказать содействие в ремонте дорожного полотна на улицах Магасская и Березовая. Так как в межсезонье дорогу затапливает, и машины начинают застревать в грязи. К тому же, детям и взрослым становится сложно добираться до школы», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

По словам собеседника, просьба граждан была услышана. Ремонтные работы велись несколько месяцев. На сегодняшний день произведен ремонт дорог из песчано-гравийной смеси и проложен тротуар.

Вместе с главой администрации населенного пункта Микаилом Евлоевым с жителями улиц встретились секретарь местного отделения «Единая Россия» Магомед-Башир Муталиев, исполнительный секретарь отделения «ЕР» Адам Муталиев и местные депутаты, секретарь первичного отделения Башир Сакалов.

«Жители довольны, как был проведен ремонт дорог. Создание благоприятных условий для жизни в селе — приоритетная задача руководства республики и партии «Единая Россия» — отметил Магомед-Башир Муталиев.

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