Выборы

Единороссы получили 14 из 20 мандатов в горсовете в ингушском городе Сунжа

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Подведены итоги выборов в совет депутатов города Сунжа второго созыва, большую часть мандатов получили представители партии «Единая Россия», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Избиркома республики.

«Всероссийская политическая партия «Единая Россия» получила 70% от общего числа мандатов, то есть у нее 14 из 20 мест в горсовете, на второй позиции «Справедливая Россия» с тремя мандатами, у ЛДПР два, у КПРФ — один», — сказал сотрудник пресс-службы.

При этом в Избиркоме отметили, что явка избирателей на выборах депутатов представительного органа муниципального образования второго созыва составила 68, 51%.
За единороссов проголосовали 70,79% от общего числа избирателей (9 439 человек).

Как сообщили нашему изданию в городской избирательной комиссии, в этом году за 20 депутатских мандатов боролись 50 кандидатов, представляющих четыре думских партии.

Выборы проходили на девяти участках.

В Сунже сейчас проживает более 70 тысяч человек, это второй по численности населенный пункт республики. Здесь находятся корпус Ингушского госуниверситета, несколько колледжей, Национальная библиотека, исламский институт, аэропорт и другие объекты федерального и республиканского значения. В декабре 2016 года Глава Ингушетии подписал республиканский закон, закрепляющий за городским поселением Сунжа статус городского округа.

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