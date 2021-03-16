Благотворительность

Единороссы Ингушетии совместно с фондом «Мял» собрали более 200 тыс. рублей на лечение пострадавшему в ДТП

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Денежный сертификат на 230 тыс. рублей, продукты питания и гигиенические средства вручили представители благотворительного фонда «Мял» Магомеду Хамхоеву, жителю сельского поселения Инарки. Он нуждается в лечении и повторной реабилитации после тяжелых увечий в ДТП. Сумма была собрана в течение нескольких дней после размещения на странице фонда в «Инстаграм».

Как рассказала газете «Ингушетия» руководитель благотворительной организации и депутат парламента Ингушетии Лейла Дзейтова, одними из первых на беду семьи Хамхоевых откликнулись фонд и региональное отделение партии «Единая Россия».

— Фонд «Мял» совместно с партией «Единая Россия» помогал им на протяжении года. Узнав о бедственном положении Хамхоевых, мы объявили сбор средств и на собранную сумму отправили Магомеда на лечение в реабилитационный центр в Дагестан. В наших местных больницах от также лечился, — сказала Дзейтова.

Магомед Хамхоев был единственным кормильцем семьи. После страшной аварии он 40 дней пролежал в коме. У него серьезно повреждены внутренние органы и имеется травма позвоночника. За год, проведенный в лежачем положении, у него образовались пролежни, которые тоже нужно лечить в специализированной клинике в г. Новокузнецке.

В региональном Министерстве труда и социального развития тоже пошли навстречу семье, оперативно решив вопрос с инвалидностью. Теперь Магомед Хамхоев получает пенсию.

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