Благотворительность

Единороссы добились решения проблем жителя Ингушетии с тяжелой травмой позвоночника

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В общественную приемную «Единой России» в республике обратилась супруга Магомеда Хамхоева. Заявительница попросила депутата Народного собрания Лейлу Дзейтову о содействии в установлении группы инвалидности после тяжелой травмы позвоночника. Пациент прикован к постели. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Депутат сопровождал семью заявителя на всех этапах. Благодаря содействию министра здравоохранения Рукет Торшхоевой было дано распоряжение госпитализировать Хамхоева в Малгобекскую центральную районную больницу, где было проведено лечение и установлена инвалидность», — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника издания, пациент был направлен в клинику Махачкалы, где было проведено трехдневное обследование.

По линии благотворительного фонда «Мял» был организован сбор денежных средств на реабилитацию больного и улучшение жилищных условий семьи Хамхоевых. В результате собрано 230 тыс. рублей.

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