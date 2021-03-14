Единороссы добились решения проблем жителя Ингушетии с тяжелой травмой позвоночника

«Депутат сопровождал семью заявителя на всех этапах. Благодаря содействию министра здравоохранения Рукет Торшхоевой было дано распоряжение госпитализировать Хамхоева в Малгобекскую центральную районную больницу, где было проведено лечение и установлена инвалидность», — сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника издания, пациент был направлен в клинику Махачкалы, где было проведено трехдневное обследование.

По линии благотворительного фонда «Мял» был организован сбор денежных средств на реабилитацию больного и улучшение жилищных условий семьи Хамхоевых. В результате собрано 230 тыс. рублей.