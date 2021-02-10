Единороссы добились принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляют действующие в регионах ограничения на федеральном уровне.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 годах по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта.

Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни — нередко в темноте и на морозе — из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.

«Сегодня, несмотря на определенные социально-экономические трудности, в нашей стране есть ресурсы, которые можно и нужно использовать для поддержки и облегчения жизни подрастающего поколения. Государство должно заботиться о судьбе каждого ребенка. А принятие этого закона позволит обеспечить безопасность наших детей», — сказал Тамерлан Газгиреев депутат Народного собрания Ингушетии.