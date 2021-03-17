«Это событие стало важной вехой в истории многонациональной страны и нашей республики. Все эти годы, несмотря на порой сложные исторические обстоятельства, ингушский народ сохранял верность нашему Отечеству», — отметил Сластенин.

По его словам, «за четверть тысячелетия ингуши, как и другие народы России, выдержали немало испытаний, вместе защищали свою землю, возделывали и благоустраивали. Ингуши по праву могут гордиться ратными подвигами и созидательным трудом многих поколений своих предков, их значимым вкладом в сохранение и укрепление единства российского государства, приумножение богатейшего культурного и духовного наследия нашей многонациональной страны».

«Надежный фундамент, заложенный предыдущими поколениями, является главным фактором успешного социально-экономического развития региона и сохранения самобытных культурных традиций ее жителей. Сегодня Республика Ингушетия уверенно идет вперед, реализуя востребованные социальные проекты, обладает значительным потенциалом для динамичного развития экономики, науки, культуры, социальной сферы. Все это благодаря мудрости ингушского народа, его трудолюбию и целеустремленности», — считает глава правительства.

Сластенин убежден, «что ингушский народ в семье братских народов России будет и впредь вносить достойный вклад в дело процветания нашего Отечества. И вместе мы сможем решить стоящие перед нами серьезные задачи по дальнейшему развитию региона и достигнуть более высоких рубежей».

Премьер пожелал всем жителям Ингушетии крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, а республике — процветания и благоденствия.