«Единая Россия» запустит в Ингушетии проект «серебряных» волонтеров

«Единая Россия» с большим вниманием относится к работе «серебряных» волонтеров. Под эгидой партии в 75 регионах нашей страны уже действуют команды «серебряных» волонтеров. Считаю необходимым, чтобы наша республика в текущем году тоже присоединилась к этим регионам. Ведь сегодня можно говорить о «Серебряном волонтерстве» как об одном из плодотворных направлений добровольческого движения, благодаря которому возникают и развиваются новые и всегда востребованные его виды«, — заявил на партийном форуме региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Старшее поколение» Муса Гадиев.

По его мнению, «Серебряное волонтерство» будет иметь двойной социальный эффект.

«Он в равной степени важен как для общества, так и для самих пожилых людей. Это станет делом, благодаря которому люди старшего поколения смогут применить свой профессиональный опыт, оставаться востребованными, вести активный образ жизни, найти новых друзей и единомышленников», — отметил в своем докладе Муса Гадиев.

Координатор отметил, что главной задачей проекта является разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни пожилых граждан.

«В рамках проекта будет обеспечен контроль развития стационарозамещающих технологий и сокращения очередности в стационарные организации социального обслуживания, а также обучение компьютерной грамотности. Его цель сделать жизнь людей «серебряного возраста» качественной и комфортной», — отметил Гадиев.