«Единая Россия»

«Единая Россия» помогла республиканской больнице решить проблему пищеблока

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Проблема, которая сильно беспокоила работников пищеблока Ингушской республиканской клинической больницы (ИРКБ) в Назрани в течение двух месяцев, разрешилась благодаря проявленному участию партии «Единая Россия».

— Раньше печь была ужасная, невозможно было готовить, приходилось приходить в 5 утра, чтобы успеть приготовить завтрак, но все равно часто опаздывали к раздаче. В помещении накапливался угарный газ, дышать было нечем, приходилось часто открывать окна. А сейчас печь хорошо работает, никаких проблем с ней уже нет, — рассказала газете «Ингушетия» Радимхан Могушкова, повар больничного пищеблока с 30-летним стажем.

По этой причине на работе ей приходилось быть в 5 утра, чтобы успеть приготовить и к 8 часам раздать еду на более 370 человек.

О проблеме единороссы узнали во время инспекционной поездки по лечебным учреждениям и тогда же взялись помочь больнице. Вместо обещанной смены варочной плиты, в печи полностью заменили все регулирующие краники, 6 газовых горелок и заслонки. Теперь повара могут одновременно готовить в 6 кастрюлях.

— Когда мы здесь были в конце декабря прошлого года, коллектив жаловался на печки, и они действительно были в ужасном состоянии. В пищеблоке работают героические женщины, которые умудрялись в таких условиях готовить еду на большое количество людей. Они просили нас заменить хотя бы варочную панель, но мы решили исправить сразу все поломки: заменили и панель, и газовые горелки, заслонки, трубы для подвода газа — все что смогли для них сделали, — сообщила депутат парламента от «Единой России» Аза Евлоева.

Тяжелее всего пищеблоку пришлось в период коронавирусной пандемии. Тогда им приходилось готовить на 600 человек.

Магомед-Башир Муталиев профинансировал ремонтные работы из личных средств. Услышав от коллег по партии о проблеме, он взял на себя все расходы.

— Это наша центральная больница, так или иначе туда попадают многие наши родственники, знакомые — все в ней лечатся. И, конечно, оставлять так ситуацию нельзя было. Я решил помочь из личных средств, — рассказал о своей бескорыстной помощи Магомед-Башир Муталиев.

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