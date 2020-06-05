Коронавирус

«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице

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«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице, сообщили в Минздраве Ингушетии.

Медицинское учреждение в сельском поселении было переоборудовано для лечения больных коронавирусом. С 15 мая там был начат приём пациентов.

В Кантышевской участковой больнице непосредственно с инфицированными коронавирусом больными работает семьдесят человек. Медицинский персонал дежурит посменно.

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