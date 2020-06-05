«Единая Россия» передала шестьсот противочумных костюмов Кантышевской участковой больнице

Медицинское учреждение в сельском поселении было переоборудовано для лечения больных коронавирусом. С 15 мая там был начат приём пациентов.

В Кантышевской участковой больнице непосредственно с инфицированными коронавирусом больными работает семьдесят человек. Медицинский персонал дежурит посменно.