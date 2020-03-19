«Единая Россия» и Минтруд намерены упростить процедуру медико-социальной экспертизы

С просьбой упростить процедуру получения инвалидами средств реабилитации к министру, сообщила пресс-служба социального ведомства страны, обратился координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда», зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев. Он также обратил внимание на то, что сегодня инвалиды должны представлять в обязательном порядке для медико-технической экспертизы некоторые высокотехнологичные средства реабилитации, и предложил отменить эту норму.

Терентьев предложил пересмотреть правила и, в частности, разрешить гражданам, перенёсшим ампутацию, не проходить обязательное переосвидетельствование по истечении времени. Он обратил внимание на то, что сама процедура рассмотрения вопроса об инвалидности занимает много времени и требует большого количества документов в бумажном виде.

«Мы предлагаем избавить людей от необходимости посещения многочисленных инстанций. Для этого нужно организовать процесс так, чтобы документы направлялись в электронном виде в систему бюро медико-социальной экспертизы. Это позволит не гонять человека по инстанциям», — подчеркнул он.

Министр соцзащиты также согласился с мнением представителей общественности о том, что сегодня в недостаточном объеме проводятся выездные переосвидетельствования.

«Их объем необходимо нарастить, чтобы процедура стала более доступной для людей», — отметил Котяков.