Дзюдоисты из Карабулака стали чемпионами и призерами турнира в Железноводске

«Победителями состязаний стали Анзор Богатырев (26 кг), Сулейман Гомкортиев (30 кг), Магомед Султыгов (38 кг) и Усман Куриев (55 кг)», — сказал тренер.

По его информации, серебряных наград удостоились Хас-Магомед Джаутханов, Джабраил Гапархоев, Ибрагим Досхоев и Абдул-Малик Богатырев. Бронзовые медали достались Магомеду Аушеву, Рамазану Борзову и Асману Куриеву.

Тренируются спортсмены под руководством Магомеда Султыгова, Ибрагима Чахкиева и Ахмеда Балаева.

Как ранее сообщала наша газета, открытый юношеский турнир по дзюдо проходил в городе-курорте Железноводске 7-8 марта. На протяжении 2 дней спортсмены четырех возрастных групп разыграли награды в 33 весовых категориях. В соревнованиях участвовали более 200 юных борцов с подготовкой не ниже третьего разряда.