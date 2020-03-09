Дзюдо

Дзюдоисты из Карабулака стали чемпионами и призерами турнира в Железноводске

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4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали завоевали воспитанники карабулакской секции борьбы на юношеском турнире о дзюдо в Железноводске. Об этом «Ингушетии» сообщил один из наставников юных чемпионов, Магомед Султыгов.

«Победителями состязаний стали Анзор Богатырев (26 кг), Сулейман Гомкортиев (30 кг), Магомед Султыгов (38 кг) и Усман Куриев (55 кг)», — сказал тренер.

По его информации, серебряных наград удостоились Хас-Магомед Джаутханов, Джабраил Гапархоев, Ибрагим Досхоев и Абдул-Малик Богатырев. Бронзовые медали достались Магомеду Аушеву, Рамазану Борзову и Асману Куриеву.

Тренируются спортсмены под руководством Магомеда Султыгова, Ибрагима Чахкиева и Ахмеда Балаева.

Как ранее сообщала наша газета, открытый юношеский турнир по дзюдо проходил в городе-курорте Железноводске 7-8 марта. На протяжении 2 дней спортсмены четырех возрастных групп разыграли награды в 33 весовых категориях. В соревнованиях участвовали более 200 юных борцов с подготовкой не ниже третьего разряда.

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